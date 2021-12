91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

91ª DP de Valença(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 06/12/2021 15:35

Um tiroteio no município de Valença terminou com um jovem morto e outros dois baleados na noite de ontem (05). Os três foram atingidos enquanto estavam em um bar no bairro Cambota, socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital. Um deles, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelos diversos tiros. Os outros dois, de 24 e 29 anos, permanecem internados. Até o momento, os agentes da 91ª Delegacia de Polícia de Valença ainda não prenderam os responsáveis pelos crimes.