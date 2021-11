91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 05/11/2021 15:56

A mulher acusada de tentar matar um amigo foi presa na última quarta-feira (03), em Valença. Segundo a assessoria de comunicação da PCERJ informou hoje, policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia encontraram a suspeita no bairro Laranjeiras. De acordo com as investigações, a mulher teria ferido o amigo com uma arma branca durante uma briga. Após diligências e monitoramento do setor de inteligência, ela foi encontrada, acusada de tentativa de homicídio e encaminhada para o sistema prisional.