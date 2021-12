Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução/Google Earth

Publicado 13/12/2021 17:27

Ontem (12), após chutar um cachorro, um homem foi baleado em Vassouras. O caso começou quando ele saiu de um bar no bairro Grecco e agrediu o animal. Ao presenciar a cena, o tutor do cachorro foi até sua casa, retornou com um revólver e disparou cerca de quatro tiros no agressor. Segundo testemunhas, pelo menos dois dos disparos atingiram uma das pernas do homem, que foi levado para o Hospital Universitário e segue internado. O autor dos tiros ainda não foi encontrado pela polícia.