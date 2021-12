Trânsito apresenta lentidão por volta das 13h20 - (Imagem: Jornal O DIA)

Publicado 22/12/2021 13:28

Nesta quarta (22), um acidente na BR-393 (Rodovia Lucio Meira), em Vassouras, terminou com a morte de um homem de 43 anos. O homem conduzia um carro de passeio e bateu de frente com uma carreta na altura do km 237. Uma mulher de 36 anos e uma criança de 10 que estavam no carro foram conduzidas para o Hospital Universitário de Vassouras e permanecem em estado grave. O motorista da carreta não se feriu. No momento da publicação desta matéria, o trânsito permanecia lento e com engarrafamento de quase 2km no sentido Paraíba do Sul.