98ª DP de Paulo de FrontinReprodução

Publicado 23/12/2021 18:50

Ontem (22), uma sala com máquinas do tipo caça-níquel foi estourada por policiais da 98ª Delegacia de Polícia de Engenheiro Paulo de Frontin. A mulher que tomava conta do estabelecimento, localizado na Avenida João Batista Ferrini, foi detida e levada para a delegacia.