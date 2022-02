Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução/Google Earth

Publicado 01/02/2022 14:24

Amanhã (02), a Cedae vai realizar manutenção na subestação de rede elétrica que integra o sistema de abastecimento de água de Vassouras. Segundo a empresa, será necessário interromper o fornecimento de água na sede do município e no bairro Barão de Vassouras entre 8h e 17h para executar o serviço. "O abastecimento será retomado após a conclusão da manutenção, mas pode levar até 48 horas para ser totalmente restabelecido", diz o comunicado.



Ainda segundo a Cedae, imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento, mas como nem todos dispõem de reservatórios, a companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período adiando tarefas não essenciais. Vale lembrar que clientes da Cedae podem solicitar caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.