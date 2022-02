Cerimônia de posse foi realizada dia 1º de fevereiro - Divulgação

Publicado 06/02/2022 22:22

Nesta semana, a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Educação, deu posse aos diretores da Rede Municipal de Ensino, eleitos através de consulta pública realizada em dezembro do ano passado. Ao todo, 12 escolas e 5 creches participaram do processo que elegeu os gestores para o biênio 2022-2024. Atualmente, a prefeitura de Vassouras oferece ensino da Educação Infantil ao EJA (Ensino de Jovens e Adultos).





Promovida pela prefeitura, a consulta popular contou com votos de estudantes maiores de 15 anos, pais e responsáveis de alunos menores de 15 anos e profissionais da Educação. O prefeito Severino Dias ressaltou que todo o planejamento é pensado para a valorização do servidor e que vem trabalhando para deixar um legado de políticas públicas e garantias de direitos para os servidores municipais que ultrapassem o seu mandato.



Participaram da cerimônia de posse, promovida no dia 1º de fevereiro, o prefeito, a vice-prefeita Rosi, a secretária de Educação Magda Sayão Capute, o presidente da Comissão de Educação, vereador Bruno Salles, representantes do Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação) e do Conselho Municipal de Educação.