Intervalo entre a primeira e segunda dose será de 28 diasDivulgação

Publicado 10/02/2022 14:23

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de crianças vacinadas contra a covid-19 no município. Até às 17h de ontem (09), 1.748 doses foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Segundo a prefeitura, esse dado representa 49% do público-alvo.