Acordo foi firmado nesta semana - (Foto: Nycollas Françóis)

Publicado 25/02/2022 16:35 | Atualizado 25/02/2022 16:35

Vassouras será a anfitriã do projeto piloto que vai capacitar servidores da prefeitura para fazer o acompanhamento administrativo de benefícios previdenciários e assistenciais voltados aos Produtores Rurais, através do aplicativo “Meu INSS”. A capacitação vai acontecer no dia 29 de abril e vai contemplar outras 11 cidades. Os detalhes do início da parceria foram fechados durante reunião realizada na última quarta-feira (23) entre o Defensor Público Federal, José Roberto Tambasco; a vice-prefeita do município, Rosi; e o Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira.

Segundo a prefeitura, o projeto é uma parceria entre a Defensoria Pública da União e o INSS, sendo uma vertente da ação “DPU para todos”, que já aconteceu no município e atendeu cerca de 500 pessoas. “Esse projeto vai garantir acesso correto aos benefícios, além de garantir renda e fomentar o desenvolvimento econômico e rural de Vassouras”, disse o secretário de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira. “Esse projeto me deixa muito feliz. Porque eu sei o quanto essa transição dos processos para o digital pode ser difícil para grande parte das pessoas. Então ter funcionários capacitados para prestar é auxílio é muito importante”, comentou a vice-prefeita, Rosi.



José Roberto Tambasco explicou que, além da capacitação prática na utilização do aplicativo, os técnicos também indicarão a forma correta de realização dos pedidos para garantir o bom êxito dos pleitos previdenciários. “O INSS vai explicar sobre a parte técnica de como usar o aplicativo e a DPU ficará responsável por expor questões jurídicas relevantes, tanto no reconhecimento dos segurados especiais e beneficiários da Previdência Social, como no direito aos benefícios em espécie a eles devidos”, explicou o Defensor Público Federal