Temporal causou estragos ontem (04)Reprodução

Publicado 05/05/2022 11:21

No final da tarde de ontem (04), imóveis foram destelhados e árvores derrubadas durante chuva com fortes ventos em Vassouras, interior do Rio. Pelos menos duas das árvores caíram sobre veículos, mas não houve registro de nenhum ferido. Além do centro histórico, bairros como Residência, Carvalheira e Santa Amália também sofreram estragos. Assim que a forte chuva acabou, equipes da prefeitura estavam nas ruas analisando o impacto e realizando as ações necessárias.