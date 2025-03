Publicado 20/03/2025 12:21 | Atualizado 20/03/2025 12:23

Ontem (19), um acidente envolvendo um carro e dois caminhões deixou uma pessoa morta e três feridas na BR-393, altura do km 213, em Vassouras.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal é um homem de 66 anos, que morreu no local. As outras três vítimas sofreram ferimentos leves.



Ainda segundo a PRF, o idoso tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, colidindo frontalmente com um caminhão que vinha na direção oposta. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra outro caminhão.