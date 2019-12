Rio - O Rio de Janeiro acaba de ser escolhido como sede do oIDF 2023 World Diabetes Congress, que deve reunir no Riocentro cerca de 10 mil profissionais de saúde de diversos países. De acordo com os organizadores, 80% dos congressistas são estrangeiros vindos especialmente da Ásia e da América. Esta é aprimeira vez que o Brasil recebe o Congresso Internacional de Diabetes - considerado o maior do segmento em todo o mundo que tem data marcada para novembro de 2023.

A decisão pela cidade é fruto de um investimento da multinacional francesa GL events, que faz a gestão do Riocentro, e criou uma nova diretoria exclusivamente para cuidar do destino Rio de Janeiro, além de abrir um escritório em Nova Iorque focado na captação e prospecção de eventos técnicos-científicos para a cidade.



"Acreditamos que o caminho para o Rio é desenvolver o mercado de eventos desta natureza. Investimos em um novo escritório onde se concentram o mercado associativo, a representação das associações e suas sedes para estabelecer o Rio como um dos principais destinos de turismo de negócios do mundo", diz Milena Palumbo, diretora regional da GL events no Rio de Janeiro.



Eventos técnico-científicos são estratégicos para tirar o Rio da crise. O público de turismo de negócios gasta três vezes mais que o turista de lazer, segundo dados do Ministério do Turismo, e 83,3% estende a estadia no Rio para curtir a cidade, de acordo com pesquisa do RCVB.



"Com a conquista doIDF 2023 World Diabetes Congress, confirmamos que o Rio está preparado para concorrer com grandes destinos de turismo de negócios no mundo. É essencial a união dos setores públicos e privados para que a cidade possa participar de disputas com grandes players do mercado como, por exemplo, Cingapura, Dubai e Chicago", destaca Milena, lembrando que o Rio Convention & Visitors Bureau também contribuiu com a “venda” do destino.



O grande concorrente da cidade foi Bangkok, na Tailândia, e o Rio foi escolhido por unanimidade por sua estrutura para grandes eventos. A GL events defendeu a captação ao lado do Rio Convention & Visitors Bureau e da Federação Internacional de Diabetes da Região das América Central e do Sul.