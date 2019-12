Rio - As festas de fim de ano, normalmente, se tornam um verdadeiro pesadelo para quem trava uma batalha com a balança. Porém, esse contexto festivo não precisa tomar esse rumo. Afinal, esse período também é marcado pela chegada de um clima diferente e, com ele, frutas típicas diferenciadas que podem contribuir para melhorar de forma significativa a rotina alimentar de muitos indivíduos.



"As frutas encontradas na estação fazem bem o papel de contribuição na hidratação e na reposição de sais. Algumas opções também ajudam em problemas específicos da temporada: como a exposição prolongada ao sol: no caso da framboesa e do damasco, por exemplo, a primeira evita rugas e a segunda mantém o bronzeado", afirma Dra. Márcia Umbelino, ortomolecular e clínica geral.



Iguarias como amora, cereja e jabuticaba, facilmente encontradas neste período, podem ganhar protagonismo não apenas na ceia, mas ao longo das férias. Trocando os doces, repletos de calorias por saladas de frutas não apenas mais nutritivas, mas também refrescantes. Podem entrar nesta lista também frutas como lichia e mirtilo. O consumo ideal, a profissional alerta, deve ser ao natural. Porém, as variações por meio de sucos ou após o congelamento, por exemplo, não são descartadas.



"Consumir naturalmente é sempre o mais indicado para conseguir ter acesso a todos os benefícios disponibilizados pelo alimento. Porém, alternativas criativas não podem ser ignoradas, como um espetinho de frutas em um churrasco ou salada de frutas com gelatina, entre outros", aconselha a médica.



As vantagens no bolso do consumidor também devem ser destacadas. Com preços mais baixos, é possível comprar as frutas para produção de compotas e geleias. Mas, todo o consumo deve ser moderado: cada tipo tem uma porção ideal e, encontrar um equilíbrio dentro da rotina para consumir as gramas necessárias pode ser possível com auxílio de um profissional especializado.