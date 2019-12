Promessas de Ano Novo para fazer valer 2020

Rio - Logo depois da virada do ano, a preocupação dos brasileiros vai além de pular sete ondas para dar sorte. Pensadas com calma ou na última hora, as resoluções de Ano Novo são um respiro de esperança para aqueles que querem recomeçar com uma mudança radical no estilo de vida, seja perdendo os quilos a mais ou conquistando o corpo dos sonhos. Mas, dependendo da promessa, o resultado pode ser desapontador. Especialistas explicam que a receita do sucesso sempre foi sonhar com os pés no chão e, para 2020, não é diferente.

"Quero parar de fumar" é uma das promessas mais escutadas pelo cardiologista Fabrício Braga, ao lado de "quero perder peso" e "quero começar a fazer exercício". Em vez de juntar todas essas medidas drásticas, que acaba levando ao desestímulo, Braga recomenda escolher o tabagismo como foco, e gerar o que chama de ciclo virtuoso.

"Se for um fumante, obeso e sedentário, eu escolheria parar de fumar, porque, com isso, vai contribuir para aumentar a quantidade de anos de vida com qualidade. Depois, pode começar a fazer exercício, que faz parte do processo de parar de fumar e, consequentemente, influi na perda de peso", explicou.

Braga também sugere que, ao invés de lidar com grandes limitações, quem deseja parar de fumar deve pensar em pequenos passos, como por exemplo evitar atividades que dão vontade de tragar, como tomar um cafezinho ou depois do almoço.

Corpo novo

O desejo de mudar de corpo também não sai das metas... para o ano seguinte. Nessa época, os ouvidos do educador físico Carlos Henrique Fraga se enchem das promessas de treinar todos os dias e de perda de peso, mas para ele a mudança corporal não aparece sem a mudança dos hábitos alimentares, essencial para o treino ideal. Basta um olhar criativo para incluir a atividade física no cotidiano.

"Muita vezes, a oportunidade de se exercitar não é percebida nas pequenas ações, como subir escada em vez de pegar o elevador; andar de bicicleta ou caminhar em vez de pegar um carro", enumerou. Acima de tudo, o essencial é identificar uma atividade física prazerosa e, com a ajuda de um profissional, encaixá-la na rotina, investindo em exercícios que utilizem o próprio peso corporal, como agachamentos, abdominais e flexões de braço.