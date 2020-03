Crianças sofrem com quarentena: Veja o que fazer para animar os pequenos

Na última semana a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia mundial por coronavírus, o que pede atenção coletiva e mudança de hábitos. Algumas pessoas passaram a trabalhar de casa e escolas suspenderam as aulas na tentativa de barrar a cadeia de contágios.

Sabemos como pode ser um desafio conciliar home office com as crianças em casa. Nesse momento, é interessante explicar para os pequenos o que está acontecendo e ensinar a importância desse isolamento social.

Falar a verdade sobre a situação é importante para que eles entendam e colaborem que os adultos vão continuar trabalhando durante algumas horas do dia.

Para ajudar as famílias a lidar com mais facilidade com a quarentena com crianças, selecionamos nove atividades para fazer em casa. São brincadeiras pensadas para a criança se divertir sozinha ou com os irmãos, se for o caso, sem a necessidade dos pais presentes o tempo todo. Confira:

1. Construir brinquedos

Que tal aproveitar esse período para estimular as crianças a reutilizar os materiais? Se você separa o lixo orgânico do reciclável em casa, melhor ainda. Deixe os pequenos descobrirem que uma garrafa pet e um pote de iogurte também são brinquedos!

2. Caça ao tesouro

Existem algumas formas de fazer essa brincadeira. Você pode esconder vários objetos pela casa para a criança procurar e dar “check” em uma lista, ou esconder um único objeto e espalhar papéis com dicas pela casa. Assim, uma dica leva a outra e no final a criança encontra o “tesouro”.

3. Pista de carrinhos

Uma fita adesiva é o suficiente para criar uma pista de carrinhos e garantir a diversão por algumas horas. Aproveite o chão da sala ou do quarto para fazer o traçado. Para deixar ainda mais divertido, use alguns objetos para criar obstáculos.

4. Desenho e pintura

O clássico também é um aliado nesse momento em casa. Deixe as crianças livres para desenhar e pintar em folhas de papel. Essa pode ser uma boa hora para estimular a criatividade!

5. Bolhas de sabão

Você tem uma área externa ou sacada no apartamento? Se sim, os pequenos podem brincar de bolhas de sabão. Para isso, misture duas colheres de sopa de detergente em um copo com água. Mexa bem e assopre com um canudo.

6. Castelo de cartas

Atividades que exigem concentração são ótimas para garantir o silêncio e ajudar os pais a trabalhar. Que tal propor que seu filho monte um castelo de cartas? A ideia é juntar duas cartas por vez, equilibrando até montar uma pirâmide.

7. Labirinto

Seguindo a ideia da pista de carrinhos, a fita adesiva pode ajudar a criar um labirinto para os pequenos. Cadeiras e almofadas também podem ajudar!

8. Sessão de cinema

Use os filmes infantis ao seu favor! Já que não é possível sair de casa para ir ao cinema, faça uma sessão em casa com as crianças. Deixe que eles escolham o filme – adequado para a idade – e se divirtam.

9. Sombras

Lanternas no escuro podem ser sinônimo de muita diversão. Mostre aos pequenos como funciona e deixe eles explorarem a mágica das sombras! Eles podem criar histórias, brincar de adivinhação e ir até onde a criatividade deixar.