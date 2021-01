Boletim Covid-19 em Volta Redonda Divulgação

Publicado 06/01/2021 15:24

Volta Redonda - Os dados sobre o novo coronavírus foram atualizados pela Prefeitura de Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 05. Conforme as informações divulgadas, a cidade tem 309 mortes registradas e 11.907 casos confirmados da covid- 19.

No boletim da segunda-feira, dia 04, os óbitos eram 293 e os casos confirmados 11.373, mas de acordo com o governo municipal “a variação do número de casos confirmados, comparados ao dia anterior, sofreu um aumento significativo decorrente da exportação do banco de dados do Esus ve notifica, dos munícipes notificados em outros municípios”, diz a nota.

Ainda segundo o boletim, há 10.255 curados, 2.055 em tratamento, sendo 1.988 em isolamento domiciliar, 46 internados na enfermaria e 21 pessoas internadas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Na cidade, existem 37.287 casos notificados e 14.623 resultados deram negativos para o novo coronavírus.