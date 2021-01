Boletim covid-19 desta quarta-feira, dia 06, em Volta Redonda Divulgação

Publicado 06/01/2021 18:05 | Atualizado 06/01/2021 18:06

Volta Redonda – Os dados sobre o novo coronavírus foram atualizados pela Prefeitura de Volta Redonda, nesta quarta-feira, dia 06. Conforme as informações divulgadas, a cidade tem 315 mortes registradas e 12.469 casos confirmados da covid- 19.

No boletim da última terça-feira, dia 05, os óbitos eram 309 e os casos confirmados 11.907, mas de acordo com a assessoria, “a variação do número de casos confirmados e de óbitos ocorreu após a exportação de dados para o banco do Sistema e-SUS VE (Governo Federal). Na maioria dos casos, são pessoas de Volta Redonda que foram atendidas em Unidades de Saúde de outros municípios. Vale ressaltar que os óbitos são investigados e após confirmação são inseridos no sistema”, diz a nota.

Ainda segundo o boletim, há 10.330 curados, 3.018 em tratamento, sendo 2.627 em isolamento domiciliar, 53 internados na enfermaria e 31 pessoas internadas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). No município, existem 37.764 casos notificados e 14.623 resultados deram negativos para o novo coronavírus.

