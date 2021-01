Decreto Municipal estabelece novas regras de convivência social e regras para funcionamento de setores produtivos Ana Paula Silva

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 18:30 | Atualizado 06/01/2021 18:31

Volta Redonda - O Prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, assinou nesta quarta-feira, dia 06, um novo decreto com regras de combate e prevenção à covid-19. No documento, Neto coloca fim às barreiras sanitárias que vigoraram em decretos anteriores. O efetivo, antes empregado em algumas entradas da cidade, vai agora fiscalizar principalmente o cumprimento das regras nos centros comerciais, bares e outros pontos de mais movimento.

Além disso, fica obrigatório o uso de álcool 70% na entrada de estabelecimentos de qualquer fim, e também o uso de medidor eletrônico de temperatura corporal em estabelecimentos com espaço de circulação mínima de 100m² e/ou com capacidade de atendimento mínimo de 10 pessoas.

Também é obrigatório, enquanto vigorar a situação de emergência em saúde por conta da pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, cobrindo a região da face e do nariz, em qualquer ambiente público, assim como em estabelecimento privado com funcionamento autorizado de acesso coletivo, exceto quando no momento do consumo de alimentos ou bebidas.

O prefeito afirmou que a Guarda Municipal passará por um processo de orientação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para que os agentes possam não só fiscalizar, mas também orientar a população de maneira técnica.

“A Guarda Municipal e outros agentes públicos vão fiscalizar estas e outras medidas previstas no decreto. Será a ‘Patrulha pela Vida’. Lembrando que ajustes no decreto poderão ser feitos a qualquer momento e serão anunciados. Nossa ideia é fazer com que a cidade esteja protegida em todos os sentidos, pois o principal é a vida”, disse Neto.

Além disso, Neto destacou que mesmo antes de assumir o governo iniciou as obras para construção de novos leitos hospitalares na rede pública municipal de saúde. A obra em questão fica no anexo do Hospital do Retiro, onde estão sendo feitos 18 leitos de UTI e 12 de UI.



“Vamos aguardar e nos preparar para a chegada da vacina com regras equilibradas, muita fiscalização e novos leitos”, declarou.

Ainda de acordo com o decreto, os bares, restaurantes e congêneres ficam autorizados a funcionar de portas abertas até as 24 horas, sendo permitido após este horário o funcionamento somente nas modalidades drive-thru e delivery.

Sobre a feira livre, o horário de funcionamento de sábado e domingo poderá ser até às 16 horas, sendo proibido a permanência em barracas, venda e uso de bebida alcoólica.

As igrejas e templos religiosos de qualquer culto poderão funcionar, de forma limitada, com capacidade de, no máximo, de 30% (trinta por cento). As pessoas deverão sentar-se de forma alternada nas fileiras (bancos ou cadeiras) com bloqueio físico dos lugares não ocupados e distância mínima de 1,5m. A duração das reuniões religiosas e afins será de 1 (uma) hora com tolerância de 30 (trinta) minutos por culto; maiores de 60 anos deverão ter horários diferenciados; As atividades administrativas das igrejas e templos continuarão suspensas, incluindo aulas, reuniões, catequeses, encontros de formação, retiros e demais atividades que gerem aglomerações.