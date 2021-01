Defesa Civil de Volta Redonda faz reconhecimento e monitoramento das áreas de maiores riscos na cidade Divulgação/PMVR

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:40

Volta Redonda - A Defesa Civil de Volta Redonda iniciou nesta primeira semana do ano, a recuperação da sede e equipamentos, como as viaturas que abrangem carros, motos e embarcações, utilizadas no sistema de monitoramento hídrico, geográfico e humano. Segundo o coordenador, Rubens Geraldo da Siqueira, o mês de janeiro vem acompanhado da preocupação com as chuvas.

“Estamos trabalhando com a equipe formada pelos funcionários de carreira, com 15 pessoas comprometidas com a reconstrução da nossa sede, maquinários e viaturas que estão em estado crítico”, disse o coordenador.

Publicidade

Os agentes já iniciaram o reconhecimento e monitoramento das áreas de maiores riscos de alagamento, deslizamento e desmoronamento de imóveis. As ações fazem parte do Plano de Contingência, previsto no decreto de Lei 11.91628 de outubro de 2010 e do Sistema de Coordenação Operacional Integrado, formado por diversas secretarias do município. Nessa primeira semana, os trabalhos ficaram concentrados no Complexo Vila Brasília, Açude e Santo Agostinho.

De acordo com Rubens Siqueira, no momento não há desabrigados e desalojados no município, mas que segue coletando dados dos meses de novembro e dezembro como parte dos serviços de antecipação, prevenção, preparação e resposta. Pensando nisso, a Defesa Civil fez a doação de colchões e cobertores e outros materiais para a Secretaria Municipal de Ação Social. Foram 62 colchões, 12 colchonetes, 98 cobertores, 10 jogos de lençol e dois travesseiros.

Publicidade

O coordenador falou ainda sobre a importância da participação e conscientização da população na adoção de medidas preventivas.

"A gente conclama para que a população não proceda de forma alguma com ações inseguras que possam acarretar em situações de risco", disse. Em caso de dúvidas e ocorrências, a população pode entrar em contato pelos números: 199 e (24)33392065.