Dados com as ações realizadas pelo 28º BPM no 2º semestre de 2020 são divulgados Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 10:42 | Atualizado 08/01/2021 10:42

Volta Redonda - Um relatório das ações realizadas pelo 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi divulgado com os resultados do 2º semestre de 2020. O 28º BPM abrange quatro cidades da região do Sul do Estado do Rio, além de Volta Redonda onde fica situado, atende também os municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.



Os dados mostram que durante o período apurado foram feitas 752 prisões (entre apreensões de menores), 179 armas apreendidas e 341 ocorrências com apreensão de drogas. O relatório aponta a redução na criminalidade entre os meses de julho a dezembro de 2020 em relação ao mesmo período 2019.

Publicidade

Ainda de acordo com o levantamento, os índices de crimes violentos letais intencionais caíram de 75 para 59 (-21,3%), roubo de veículo 49 para 43 (- 12,2%) e roubo de rua 264 para 99 (-37%). Ainda segundo o relatório, no índice homicídio doloso, no comparativo entre 1º de julho a 31 de dezembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, o Batalhão registrou uma queda de 29,2%.

De acordo com a comandante do 28º Batalhão, tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, os resultados alcançados mostram o empenho dos policiais que se esforçam para bem atender a comunidade dos quatro municípios de abrangência do 28º BPM.