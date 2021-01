Secretaria de Transportes de Volta Redonda realiza pintura das marcas de circulação Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 15:20

Volta Redonda - A secretaria de Transportes de Volta Redonda retomou o trabalho de revitalização das marcas de circulação, como estacionamento e linhas de eixo, assim como cruzamentos e demarcações de aproximação da cidade. Nesta sexta-feira, dia 08, as equipes atuaram na Rua 539, no bairro Nossa Senhora das Graças.

O secretário de Transportes, Paulo Barenco, disse que inicialmente as ações acontecem nas vias mais importantes dos bairros durante o dia, e as principais da cidade no período da noite, por conta do grande fluxo de veículos.

Publicidade

“Também estamos acompanhando a recuperação das vias que vem sendo realizada pela secretaria de Infraestrutura, aplicando a sinalização logo em seguida, como já ocorreu nas avenidas Paulo de Frontin e Neme Felipe, no Aterrado”, explicou Barenco.

A recomposição da sinalização também já foi realizada na Avenida Madame Cury e outras vias do bairro Vila Mury. O trabalho vai prosseguir por outros bairros, de acordo com a programação.

Publicidade

“Estamos unindo esforços entre as secretarias para reconstruir nossa cidade. São vários os desafios, mas nossas equipes estão trabalhando bastante para melhorar o dia a dia da nossa população”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.