As obras acontecem em dois andares, próximos ao prédio principal do Hospital do Retiro Geraldo Gonçalves/PMVR

Publicado 09/01/2021 09:16

Volta Redonda - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, já arrecadou, até o momento, R$ 350 mil para a construção de novos leitos no tratamento da covid-19. As obras acontecem no campus Leonardo Mollica, da FOA/UNIFOA, próximo ao Hospital Munir Rafful, no Retiro. A instituição de ensino também é apoiadora do projeto e mantém convênio com a prefeitura.

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, confirmou nesta sexta-feira, dia 08, a chegada de outros recursos para a obra. Os serviços de construção são realizados em dois andares de um anexo ao prédio principal do Hospital do Retiro. Em um dos andares, são feitos 18 leitos de UTI e outros 12 de UI. No outro, serão 35 leitos de Clínica Médica.

“Estamos fazendo, graças a esta grande parceira, um novo hospital para a população de Volta Redonda. Queria muito agradecer a todos que estão ajudando de alguma forma. Até mesmo na torcida, pois é uma iniciativa que vai salvar vidas”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Na quinta-feira, dia 07, a Transporte Generoso fez uma doação de R$ 15 mil e a Tele Entulho fez outra de R$ 5 mil. Além disso, o dono da transportadora, o empresário Vivaldo Cotrim Moreira Ramos, garantiu que vai buscar sem custos para o município todos os equipamentos usados no hospital. Ainda no início da semana, Posto Suinã, The Biker, Josi Fashion, Zamix e o ex-vereador José Martins de Assis, o Tigrão, fizeram doações que ajudaram a chegar no total de R$ 350 mil.

A CDL-VR abriu um canal de contato para que qualquer empresa ou pessoa física que deseja contribuir possa entrar em contato e fazer a doação com o valor que puder disponibilizar. Para saber mais é só entrar em contato pelo telefone: (24) 3344-8050 ou pelo Whatsapp: 98125-9369, que a CDL irá orientar como fazer.