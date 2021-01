Por O Dia

Publicado 09/01/2021 10:40

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Volta Redonda informou nesta manhã de sábado, dia 09, que equipes atuam nos reparos de uma rede de abastecimento de água que se rompeu na tarde de sexta-feira, dia 08.

O rompimento ocorreu quando o sistema foi religado, depois de ser paralisado para realização de obras de contenção de encosta naquela região. Por conta do rompimento o serviço está prejudicado em alguns bairros: Caieiras, Cailândia, Brasilândia e Nova Primavera.

A previsão é que o serviço seja normalizado por volta das 14h deste sábado, com o retorno do abastecimento de água ocorrendo de forma gradativa a partir deste horário, conforme explicou a nota do Saae-VR.