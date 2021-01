Operação tapa-buracos nas ruas de Volta Redonda Divulgação/ PMVR

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 13:47

Volta Redonda - A operação tapa-buracos realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda segue no município. Desde o dia 02 deste mês, as vias de acesso à cidade, a região central e os bairros das periferias estão recebendo asfalto para atender a demanda emergencial dos moradores, bem como para tornar o trânsito mais seguro.

De acordo com a Prefeitura, apesar da dificuldade financeira, por conta dos salários de novembro, dezembro e o décimo terceiro em aberto, o serviço é executado para atender o máximo possível de localidades. Segundo o secretário da SMI, José Jerônimo Telles Filho, a prefeitura vai para as ruas com o que tem de material e recursos humanos.

Publicidade

“A Prefeitura ainda não possui condições financeiras para uma operação de recapeamento asfáltico de grandes proporções. Por isso, estamos executando nos primeiros dias de governo uma operação tapa-buracos. Com isso, buscamos preservar o patrimônio dos nossos cidadãos, pois os carros acabam quebrando nessa buraqueira. Além disso, conseguimos tornar o trânsito mais seguro para todos”, disse.

Um dos primeiros locais a receber a operação foi a Estrada Roma (Getulândia), além da Rodovia dos Metalúrgicos. No bairro Retiro, a Avenida Sávio Gama, Antônio de Almeida, e as Ruas Pitágoras e Santa Cruz foram atendidas pelo serviço logo nos primeiros dias de governo. Além do bairro Vila Brasília, na Rua Waldyr Sobreira Pires, e no bairro Niterói, a Avenida São Vicente de Paula.

Publicidade

Equipes da Secretaria também prestaram serviço na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) e Avenida dos Mineiros e Pernambuco, no bairro Belmonte. Já no bairro Siderlândia, na Rua Cabo Frio e Angra dos Reis. No Centro do município, o viaduto Nossa Senhora das Graças, já no bairro Conforto, a Rua 4, próximo ao bairro 249, receberam a operação. O balanço da Secretaria de Infraestrutura foi feito até quinta-feira, dia 07, e o trabalho segue durante este final de semana.

Outros locais atendidos:

Publicidade

Rua Artur Luiz Correia e Rua Mário Luiz Haseck, no bairro Barreira Cravo; Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz; Jardim Carolina, no bairro Voldac; Rua 60 com Rua 62-B, no bairro Sessenta; Rua dezenove com Rua 4-B, no bairro Bela Vista; Rua 26, na Vila Santa Cecília; Rua Florêncio de Abreu, no bairro Jardim Amália. No bairro Aterrado nas Ruas 12 de outubro, Dionéia de Andrade Faria, José Fulgência, 17 de julho e 12 de outubro; no bairro Três Poços, na Avenida Paulo Erley de Alves Abrantes e Rua 06.

Bairro Santo Agostinho, nas seguintes Ruas: Sargento Paulo Moreira, Nova York, Califórnia, Recife e Manaus, além da Rua Virgínia, Porto Alegre e Belém. No bairro Volta Grande, nas Ruas: 1050, 1043, 1021, 1017, 1052, e também no bairro Santa Rita do Zarur, na Rua Barbacena.