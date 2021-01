Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza limpeza do Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro. Divulgação/PMVR

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 17:46 | Atualizado 10/01/2021 17:50

Volta Redonda - Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura fez a limpeza do Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O mutirão ocorreu no sábado, dia 09, com capina, roçada e varrição. Durante a semana, outra equipe da mesma Secretaria já havia feito um serviço no cemitério, incluindo a desobstrução de um dos acessos ao local.

“O cemitério demanda um serviço grande, pois tem muitas coisas para fazer. Conseguimos por hora fazer os trabalhos mais emergenciais, assim como temos feito em toda a cidade. Vamos esperar que a crise financeira seja sanada para poder avançar com os demais serviços necessários”, disse o secretário José Jerônimo Telles.

Publicidade

O prefeito Antônio Francisco Neto afirmou que o serviço da Funerária Municipal será novamente ligado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). "Vamos valorizar o lado social deste serviço, prestado sempre em um momento tão delicado", disse Neto.

Outras frentes de trabalho ocorreram nos bairros da cidade no fim de semana. Houve roçada e limpeza no campo de futebol do complexo Esportivo Jornalista Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, bem como a lavagem de ruas no bairro Jardim Amália e das ruas que abrigaram a Feira Livre. Os serviços nas praças também tiveram andamento. Por exemplo, com a limpeza da Praça Oscar Cardoso, no bairro Casa de Pedra.