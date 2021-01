Guarda Ambiental de Volta Redonda atende denúncia de obra irregular Divulgação Secom/PMVR

Publicado 11/01/2021 14:16

Volta Redonda - Equipes da Guarda Municipal Ambiental, da Defesa Civil e do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) de Volta Redonda verificaram uma denúncia de corte de talude e movimentação de terra em uma área do bairro Santa Cruz. A ação da Prefeitura contra ocupações e construções irregulares na cidade aconteceu no último domingo, dia 10.

O terreno é de propriedade particular, localizado na Viela Ayrton Senna, onde as equipes encontraram vestígios da atuação de retroescavadeira no local, mas não encontrou o proprietário do terreno, nem o equipamento.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, a obra feita com indícios de irregularidade e sem autorização pode provocar erosão de terra e desabamento de imóveis próximos.

“Vamos realizar rondas para monitorar a movimentação no terreno e o proprietário será identificado, notificado e orientado a regularizar a situação. Neste primeiro momento, a Guarda Municipal está realizando um trabalho de orientação para que os munícipes possam se adequar e seguir os caminhos legais”, explicou Batista.