Aciap confirma doações para obras de novos leitos para covid-19 em Volta Redonda

Publicado 11/01/2021 18:08

Volta Redonda - A Associação Comercial Industrial e Agropastoril (Aciap) de Volta Redonda confirmou nesta segunda-feira, dia 11, a primeira doação para as obras dos novos leitos hospitalares para pacientes de covid-19, no campus Leonardo Mollica, da FOA/UNIFOA, anexo ao Hospital Munir Rafful, no Retiro.

De acordo com a Aciap, nesta primeira doação, oito empresas contribuíram com um total de R$37 mil. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição Luis Fernando Soares Cardoso, que garantiu o interesse em contribuir com o projeto de reconstrução da cidade.

“Assim que o prefeito nos deixou cientes dessa situação, nos colocamos à disposição para ajudar. Sempre houve parceria. Diante disso, entrei em contato com os diretores que prontamente nos atenderam”, disse.

O encontro que confirmou a parceria aconteceu na sexta-feira, dia 08, no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, que fez uma breve exposição da situação econômica da cidade.

“Nós assumimos o município com muita responsabilidade de tentar melhorar. Volta Redonda está precisando de ajuda e não adianta a gente reclamar, é preciso trabalhar e contar com aqueles que sempre acreditaram no desenvolvimento da nossa cidade”, disse o prefeito.

O início dos trabalhos foi possível a partir de uma campanha iniciada pelos comerciantes e lojistas de Volta Redonda, que agora ganha mais força com apoio da Aciap.