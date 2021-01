Colisão entre carretas na Via Dutra, no KM 258, em Volta Redonda Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 08:30 | Atualizado 12/01/2021 08:39

Volta Redonda - O motorista de um caminhão morreu após bater em uma carreta na madrugada desta terça-feira, dia 12. A colisão aconteceu no km 258 da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta com carga mista que a vítima conduzia, colidiu na traseira de outra, que transportava cimento. Ainda segundo a PRF, o outro caminhoneiro não ficou ferido.

Nesta manhã, o tráfego no local segue parcialmente interditado para retirada dos veículos e o trânsito flui pela faixa da esquerda. A concessionária que administra a rodovia informou que por volta das 8h, era registrado um congestionamento de 7 km, na pista sentido Rio.