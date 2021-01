f f

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:44 | Atualizado 13/01/2021 15:45

Volta Redonda - O calendário anual de pagamentos do Programa Bolsa Família para o exercício de 2021 foi divulgado. De acordo com as informações da secretaria de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, através do calendário as famílias beneficiárias podem se organizar sobre os pagamentos mensais.

“É importante frisar que somente a partir do dia definido no calendário é que o beneficiário poderá sacar, antes disso o benefício não estará disponível”, disse o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco.

Publicidade

As datas de pagamento seguem o final do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar que seja titular do cartão. Os saques podem ser realizados nos terminais da Caixa Econômica, Caixas 24h e Casas lotéricas. Para outras informações, as famílias podem entrar em contato com os telefones (24) 3339-9145 ou (24) 3339-9598, ou no endereço: Rua Antônio Barreiros, 194, Nossa Senhora das Graças.