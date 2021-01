Estratégia de prevenção à dengue é preparada em Volta Redonda Divulgação/ PMVR

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 14:39

Volta Redonda - Agentes de endemia da Vigilância Ambiental de Volta Redonda realizam durante este início de janeiro, o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa). O trabalho é feito por amostragem e abrange todo território da cidade e segue as técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde. O objetivo é identificar como está distribuída a infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e, assim, nortear as ações de combate.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental, setor ligado à Secretaria Municipal de Saúde, Janaína Soledad, o LIRAa fornece informações sobre as áreas com maior incidência do mosquito e ainda aponta os principais tipos de criadouros em cada localidade.

Publicidade

“Com este diagnóstico, podemos criar estratégias de combate à proliferação do Aedes aegypti mais efetivas, direcionando as equipes para os bairros com mais infestação e fazendo orientações direcionadas para os problemas encontrados em cada comunidade”, explicou.

A coordenadora da Vigilância Ambiental ainda falou sobre a importância da vistoria semanal nas residências para quebrar o ciclo de vida do mosquito.

Publicidade

“Estamos num período quente e úmido, períodos de chuva intercalados com dias de altas temperaturas, quando o mosquito se multiplica com maior intensidade. O tempo de eclosão dos ovos varia entre sete e dez dias, por isso, a eliminação de possíveis criadouros semanalmente interrompe o ciclo de vida do Aedes, impedindo que se tornem adultos transmissores da dengue, zika e chikungunya”, alertou Janaína.

Ela também destacou que as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são graves e não devem ficar esquecidas por conta da pandemia da covid-19. E acrescentou que, historicamente, a maioria dos criadouros do mosquito se encontra dentro das casas e nos quintais e jardins domiciliares.

Publicidade

“As pessoas devem aproveitar, já que estão passando mais tempo em casa, para se empenharem na eliminação dos possíveis criadouros”, aconselhou Janaína Soledad.

Estratégia de prevenção à dengue é preparada em Volta Redonda Divulgação/ PMVR

Publicidade

Serviços Públicos

Além do trabalho das equipes da Saúde, a Secretaria Municipal de Infraestrutura também tem grande importância no trabalho de combate ao Aedes aegypti. O trabalho de roçada, capina e, principalmente, a retirada de entulho, ajudam a conter a proliferação do mosquito, com a remoção dos possíveis criadouros que ficam fora das casas.



Confira algumas dicas para a vistoria semanal:



- Tampe os tonéis e caixas d’água;

- Mantenha as calhas sempre limpas;

- Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

- Mantenha lixeiras bem tampadas;

- Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

- Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

- Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

- Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

- Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;

- Limpe ralos e canaletas externas;

- Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água;

- Deixe bem esticadas as lonas usadas para cobrir os objetos para evitar formação de poças d’água;

- Verifique instalações de locais pouco usados como salão de festas e banheiros.