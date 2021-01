Prefeitura de Volta Redonda reforma Pediatria do Hospital do Retiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 09:51

Volta Redonda - Nesta semana, a Prefeitura de Volta Redonda concluiu a reforma do setor de Pediatria do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. O teto do local desabou no final no ano passado, após fortes chuvas. Na primeira semana de janeiro, o diretor médico do hospital, Rafael Galvão, informou a gravidade da situação ao vice-prefeito, Sebastião Faria, que fez uma visita à unidade e determinou o imediato início das obras para a reforma.

Segundo as informações da prefeitura, com as chuvas do fim de 2020, começaram a aparecer goteiras em vários ambientes de atendimento a crianças. Em novembro, o teto da sala de espera dos dois consultórios, da sala de medicação e repouso e da sala de acolhimento, começou a desabar e essas áreas foram interditadas. Alguns improvisos foram necessários para o atendimento continuar, até que a reforma fosse feita.

Segundo o supervisor do setor de pediatria do hospital, o médico Amaro Inácio Filho, em 10 dias, com a equipe trabalhando inclusive sábado e domingo, a reforma foi concluída e o hospital voltou a funcionar normalmente. Inclusive, foram feitas melhorias na iluminação, pintura, rede elétrica e refrigeração.

“Ao ver o estado da pediatria, o prefeito pediu que os trabalhos fossem feitos de maneira rápida. O vice-prefeito Sebastião Faria também ajudou muito para que tudo corresse de maneira rápida e com segurança”, disse.

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu o empenho dos profissionais envolvidos para que a reforma fosse concluída em um curto espaço de tempo e o atendimento fosse o melhor possível durante os trabalhos.

“Agradeço a todos, incluindo pessoal de apoio e limpeza, enfermagem e médicos, que mantiveram uma atenção ainda adequada, mesmo com todas as dificuldades. Agora temos um ambiente ainda mais humanizado para nossas crianças”, disse Neto.