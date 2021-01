Boletim covid-19, desta quarta-feira, dia, 20, em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:35

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda atualizou os dados sobre a covid-19 na tarde desta quarta-feira, dia 20. Com mais quatro mortes confirmadas, a cidade chega a 344 óbitos devido ao novo coronavírus.



Também segundo o boletim, os casos confirmados são 15.623 e os notificados como suspeitos são 41.839. Atualmente, existem 12.987 curados e 15.857 exames deram negativo.



Publicidade

Ainda de acordo com as informações divulgadas, 3.015 pessoas estão em tratamento, sendo 2.935 em isolamento domiciliar. Sobre as internações, 55 pessoas estão na enfermaria e 25 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).