Complexo de Saúde no Estádio da Cidadania começa a receber obras emergenciais nesta semana Geraldo Gonçalves/PMVR

Publicado 25/01/2021 06:30

Volta Redonda - Obras emergenciais por conta de infiltrações serão realizadas no complexo de saúde, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, a partir desta segunda-feira, dia 25. Conforme informou a prefeitura, o objetivo é preservar a segurança de pacientes e funcionários e evitar que equipamentos utilizados no Centro de Imagem e na Policlínica da Cidadania, por exemplo, sejam danificados pela água que escoa dos vazamentos.

Segundo o administrador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, os serviços de impermeabilização devem durar 30 dias. Após a obra emergencial, a estrutura passará por uma limpeza e pintura geral.

“Iremos fazer um serviço de impermeabilização na arquibancada, que está gerando vazamento na Policlínica e nas cúpulas, que acabam atingindo o Centro Oftalmológico, a Academia da Vida e a fisioterapia. Hoje temos seis consultórios que estão inutilizáveis por causa dos vazamentos. Temos vazamentos que estão alcançando os equipamentos de saúde e nós temos que cobri-los com um plástico. Quando isso não é possível, temos que retirá-los e sabemos o quanto esses aparelhos são sensíveis; tira daqui, coloca ali, você pode acabar danificando-os. E como nesta época do ano as chuvas são constantes, temos um problema”, disse.

Por conta da pandemia, o estádio abrigou no ano passado, o Hospital de Campanha, que ficou instalado no gramado de jogo. Com a estrutura usada para acolher as vítimas da covid-19 desmontada, além do próprio gramado, as instalações esportivas e do complexo de saúde foram encontradas em situação de abandono, segundo divulgou a atual administração.

De acordo com o governo municipal, as obras são consideradas emergenciais, pois entre 1,5 mil a 2 mil pessoas passam por dia pelo complexo de saúde instalado no Estádio da Cidadania.