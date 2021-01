Homem é morto a tiros dentro de carro, no bairro Jardim Cidade do Aço Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 08:04

Volta Redonda - Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na madrugada do último domingo, dia 24, em Volta Redonda. Ele foi baleado na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou ao local, o homem já estava morto.

O registro do homicídio foi feito na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP. O caso está sendo investigado e até o momento desta publicação, não havia informações sobre suspeitos e também sobre o qual seria o motivo do crime.