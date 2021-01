Técnica de enfermagem, Ruth Teixeira Divulgação

Publicado 26/01/2021 15:49 | Atualizado 26/01/2021 15:52

Volta Redonda – Os profissionais do Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, receberam nesta terça-feira, dia 26, a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram vacinados cerca de 920 funcionários da linha de frente do combate à doença e setores administrativos. A unidade é referência no tratamento da doença no estado.

A primeira vacinada foi a técnica de enfermagem Ruth Teixeira, de 58 anos, que atua na clínica médica desde 2019. Outra que recebeu a dose do imunizante foi a enfermeira coordenadora da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), Mara Cecília Finote, que trabalha na unidade desde 2018.

“Estamos vivendo um momento histórico, onde nós da linha de frente presenciamos momentos difíceis e atípicos na nossa profissão. Hoje participar e conseguir vacinar todo efetivo do Hospital Regional, que é referência no tratamento da covid-19, é uma esperança de dias melhores”, disse Mara.

A vacinação contra o novo coronavírus em Volta Redonda está na primeira fase e ocorre respeitando os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, priorizando trabalhadores da saúde; pessoas institucionalizadas (que residem em asilos) com 60 anos de idade ou mais; e pessoas institucionalizadas com deficiência.

Na segunda-feira, dia 25, profissionais do Hospital Unimed Volta Redonda receberam a primeira dose da vacina. Receberão também nesta semana os funcionários do Hospital Santa Cecília e Hinja. Há a previsão de que na semana que vem ocorra a vacinação dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), informou a SMS.

Testagem para Covid-19 agendada por aplicativo

O Hospital Regional disponibiliza gratuitamente exames de RT-PCR para detectar a covid-19. O agendamento deve ser feito através do aplicativo “Dados do Bem” e a coleta é feita de 8h às 17h. O resultado fica pronto em até 72 horas e também é disponibilizado pelo app.



As pessoas devem baixar o aplicativo, responder o questionário de autoavaliação e ao final do atendimento será disponibilizado um QR Code, que funcionará como voucher de confirmação. Esse voucher deve ser apresentado junto com a carteira da identidade do usuário para ter acesso ao exame.



Confira os locais que receberam a vacinação de 19 a 26 de janeiro



Equipe da Secretaria Municipal de Saúde – UBSF Conforto

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Dom Bosco

UBSF (Atendimento Covid-19) – São João

Residência Terapêutica – Casa de Pedra

Residência Terapêutica – Sessenta

Residência Terapêutica – Vila

UBSF (Atendimento Covid-19) – 249

UBSF (Atendimento Covid-19) – Siderlândia

UBSF (Atendimento Covid-19)- Vila Mury

Hospital São João Batista (HSJB)

Sala de Estabilização – Santa Cruz

UBSF (Atendimento Covid-19)- Volta Grande

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – São Luiz

Equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

Hospital Municipal Munir Rafful (Hospital do Retiro)

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – LBV

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Monte Castelo

Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Roma II

Serviço de Pronto Atendimento – Conforto

Hospital do Aterrado

Hospital Unimed Volta Redonda

Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann