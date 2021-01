Hemonúcleo de Volta Redonda tem estoque 30% abaixo do ideal Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 09:43 | Atualizado 27/01/2021 09:45

Volta Redonda - O estoque do Hemonúcleo de Volta Redonda está 30% abaixo do ideal. Além do período de festas de fim de ano e viagens, o que também afetou o banco de sangue foi a pandemia do novo coronavírus. Em dezembro, o número de doadores foi de 304, quando o normal seria receber no mínimo 400 pessoas.

De acordo com a coordenadora do hemonúcleo, Marcelle Alves, há falta de todos os tipos sanguíneos, porém especialmente "O positivo" e "O negativo".

“Por causa da pandemia, o número de doadores caiu bastante; algumas pessoas têm medo de sair, até porque aqui é um hospital, outras têm dúvidas com relação à doação. Hoje os tipos sanguíneos que estão mais em baixa são os O's, sendo que o negativo está baixíssimo”, disse Marcelle.

Ainda segundo a coordenadora do hemonúcleo, uma doação pode beneficiar até três pessoas diferentes, porque o sangue é dividido em partes, que são os hemocomponentes (plasma, plaquetas e hemácias). “Por isso é importante que as pessoas possam doar sangue”, ressaltou.

Marcelle esclareceu que antes da coleta de sangue, o doador passa por uma triagem e responde a um questionário. No caso de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ou que tiveram contato com alguém infectado, a doação de sangue só é permitida 30 dias após o fim dos sintomas - como febre, falta de apetite, perda do paladar e olfato, entre outros.

Para doar, a pessoa deve estar em boa condição de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos - sendo que menores de idade devem possuir uma autorização formal do responsável legal - e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, assim como alimentos gordurosos três horas antes da doação.



O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona das 7h às 13h, de segundo a sexta-feira, anexo ao Hospital São João Batista. A coleta de sangue é feita mediante agendamento prévio, através do telefone: (24) 3339-4242 (ramal 325). É necessário levar documento com foto.