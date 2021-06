Volta Redonda recebe o Manaus-AM, neste domingo, dia 6, às 16h - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 07:30

Volta Redonda - Após um ano sem disputar uma partida da Série C do Campeonato Brasileiro no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda retorna a sua casa neste domingo, dia 6, às 16h, para enfrentar o Manaus-AM.

O comandante Neto Colucci falou sobre a importância do Voltaço vencer na sua estreia no Raulino na competição, se recuperando da derrota na rodada passada fora de casa.

“A vitória é primordial em qualquer jogo, principalmente dentro de casa. Fizemos uma partida muito burocrática, abaixo do que vínhamos apresentando na estreia e espero que possamos mudar este panorama no domingo. O Manaus tem uma equipe muito forte, vem trabalhando junto desde o início do ano, estreou com vitória e, com certeza, será uma partida muito equilibrada. Porém, como sempre venho falando desde o Estadual, vencer em casa é obrigação. Precisamos impor o nosso ritmo, competir mais forte que o adversário, ter a posse de bola, buscar o gol o tempo todo e sair de campo com os três pontos”, disse.

O zagueiro Grasson e o atacante Rômulo estão regularizados e à disposição do comandante Neto Colucci para o confronto diante do Manaus. Já os desfalques serão: o zagueiro Gabriel Pereira e o lateral-direito Oliveira, expulsos na rodada passada, cumprem suspensão automática neste domingo.