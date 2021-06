Esquadrão de Aço durante treino no CEJU (Centro Esportivo da Juventude) - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 10:57

Volta Redonda - O Voltaço venceu as suas duas últimas partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Após golear o Manaus-AM por 5 a 0 no Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço ganhou do Botafogo-PB por 2 a 1 no Almeidão.

Autor de um gol e de duas assistências nestes confrontos, o camisa 10 Luciano Naninho destaca que este cenário é fruto do equilíbrio tático que a equipe demonstrou nestes jogos.

“Durante o Campeonato Carioca, o nosso ataque ia muito bem, mas também tomávamos muitos gols. Porém, após a estreia na Série C que não fomos bem, estamos conseguindo encontrar este equilíbrio tático entre uma defesa muito forte e um ataque bem vertical. Com isso, estamos tendo o controle das partidas, com maior posse de bola e com mais chances de marcar o gol. Sabemos que está no começo da competição ainda, mas podem ter certeza que vamos seguir trabalhando forte para manter este mesmo nível de competitividade até o final, para conquistarmos este tão sonhado acesso à Série B”, disse.

Seguindo a preparação para o confronto diante do Paysandu-PA, sábado, dia 19, às 17h, no estádio da Curuzu, o elenco do Esquadrão de Aço treinou no CEJU (Centro Esportivo da Juventude) na manhã desta quarta-feira, dia 16. No mesmo local serão realizados os treinamentos de quinta e sexta-feira.

“Em uma competição tão equilibrada como a Série C, é de extrema importância vencer os jogos em casa e conquistar pontos fora. Conseguimos fazer isso nas duas últimas rodadas e estamos focados para buscarmos mais um grande resultado diante do Paysandu-PA. Será um jogo muito difícil, que, com certeza, será nos decidido nos detalhes, mas estamos muito focados para fazer mais um grande jogo, competindo forte pela posse de bola, buscando o gol e brigando por mais uma importante vitória”, afirmou Luciano Naninho.