GMVR reúne com representantes da Associação de Moradores da Vila Santa CecíliaDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 11:13

Volta Redonda - Uma reunião entre o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), João Batista dos Reis, e representantes da associação de moradores da Vila Santa Cecília foi realizada nesta semana. O objetivo do encontro foi ouvir algumas demandas por melhorias no bairro, principalmente em relação à segurança.

A presidente da associação, Quênia Fernanda Braga Esteves, afirmou que ocorre vandalismo, depredação do patrimônio público nas praças do bairro, geralmente na parte da noite.

“A Guarda Municipal foi muito solícita e vai fazer o patrulhamento nas praças e vias do bairro”, disse a presidente da associação de moradores.

Durante a reunião, o comandante da Guarda Municipal ouviu também que na Praça Japão e no local conhecido como Jardim dos Inocentes tem ocorrido reuniões de grupos, a maioria de jovens, que utilizam esses espaços para consumir bebida alcoólica e drogas, além de importunar pessoas que transitam nesses locais.

“Vamos intensificar as rondas em busca de deixar o local mais ordeiro, deixar o poder público mais presente, restabelecendo a parceria com a comunidade”, afirmou João Batista.

Também de acordo com o comandante, as secretarias de Infraestrutura (SMI) e de Ação Comunitária (Smac) serão envolvidas para ações no bairro, como melhoria na iluminação, nas condições dos gramados, além do cuidado com a população em situação de rua.