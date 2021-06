Voltaço inicia preparação para a partida contra o Paysandu-PA, no sábado, dia 19 - Divulgação/ VRFC

Voltaço inicia preparação para a partida contra o Paysandu-PA, no sábado, dia 19Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 10:45

Volta Redonda - A delegação do Voltaço chegou em Belém-PA na madrugada de terça-feira, dia 15. Após a manhã de folga, os atletas realizaram uma atividade na academia, iniciando assim a preparação para a partida contra o Paysandu-PA. O jogo será sábado, dia 19, às 17h, no estádio da Curuzu.

Autor do primeiro gol da vitória diante do Botafogo-PB, o seu terceiro nesta Série C, o atacante MV falou sobre a boa fase com a camisa tricolor e falou sobre o confronto diante da equipe paraense.

”Estou muito feliz por estar vivendo este momento artilheiro, que é fruto de muito trabalho no dia a dia e, claro, da ajuda de todos meus companheiros de time e de toda a comissão técnica. É seguir trabalhando forte para ajudar o Volta Redonda a vencer os seus jogos e a continuar no G4. Estamos cientes da grande dificuldade que será enfrentar o Paysandu, que tem muita qualidade, está vindo de uma vitória e jogará em casa, mas vamos entrar para jogar o nosso jogo, com a mesma atitude das últimas partidas, e buscar um bom resultado, porque sabemos da importância de pontuar fora de casa”, projetou.