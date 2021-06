Educação prepara lado emocional dos profissionais em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:37

Volta Redonda - Um ciclo de discussões pedagógicas está em andamento nas unidades escolares do município de Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza a atividade com a participação presencial dos profissionais que atuam na rede municipal de ensino da cidade.

Os encontros seguem os protocolos de prevenção à covid-19 e possuem como tema o Acolhimento e a Segurança com relação aos sentimentos e as emoções dos envolvidos no provável retorno às aulas presenciais.

Segundo a SME, a capacitação através das discussões pedagógicas é uma continuidade à palestra realizada pela professora Mônica Ribeiro, da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), ocorrida anteriormente. O objetivo principal é o maior envolvimento dos alunos com as atividades educacionais, desde que o profissional também esteja emocionalmente motivado para recebê-lo.

“A vacinação está avançando e estamos agindo preventivamente, preparando nossos profissionais para quando for seguro, retornarmos às atividades presenciais”, afirmou a secretária municipal de Educação Therezinha Gonçalves, a Tetê.

Ainda segundo a SME, cada unidade escolar organiza seu encontro, desenvolve estratégias diversificadas, e conta para isso com o auxílio de músicas, vídeos, rodas de conversa entre outras atividades. Os ciclos de discussões pedagógicas acontecerão até o próximo dia 18, envolvendo cerca de dois mil profissionais da rede pública de ensino.