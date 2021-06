Pessoas acima de 56 anos sem comorbidades serão vacinadas contra covid-19 em drive-thru, na Ilha São João - Divulgação

Pessoas acima de 56 anos sem comorbidades serão vacinadas contra covid-19 em drive-thru, na Ilha São JoãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda vacina contra a covid-19, nesta terça-feira, dia 15, pessoas de 56 e 57 anos (completos) ou mais sem comorbidades. As pessoas dessa faixa etária devem apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. A aplicação da primeira dose em drive-thru na Ilha São João, será das 08h às 16h, com área destinada a pedestres que tenham disponibilidade de ir ao local.

A vacinação acontecerá por conta da nova remessa com duas mil doses extras que chegou ao município entregue pelo Governo do Estado, como parte de um montante de 15 mil doses a mais que serão enviadas a Volta Redonda.

Publicidade

A reposição visa cobrir as doses usadas na vacinação de pessoas que não são moradoras da cidade, mas que trabalham aqui. O montante será diluído em etapas e foi calculado a partir de um estudo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de dados do sistema municipal, estadual e federal. O pleito já foi apresentado às autoridades que cuidam do Plano Nacional de Imunização (PNI) em território fluminense e considerado justo, diante das explicações dadas pela Prefeitura de Volta Redonda.

“Volta Redonda é um grande pólo de Saúde, de Educação e de Segurança. Com isso, acaba tendo de vacinar muitas pessoas de fora. Agradecemos a sensibilidade do Estado, que vai nos possibilitar avançar com a faixa etária”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Publicidade

Vacinação contra a gripe também em drive-thru



Ainda no drive-thru desta terça-feira, dia 15, a secretaria de Saúde vai intensificar a vacinação contra a Influenza (gripe). Haverá baias de vacinação em separado para a imunização, no mesmo horário das 08h às 16h.

Confira o público-alvo da vacinação contra a Influenza: trabalhadores de Saúde, gestantes, crianças de 06 meses a menores de 06 anos, idosos a partir de 60 anos, profissionais da Educação, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário, trabalhadores portuários, Força de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionário do Sistema de Privação de Liberdade.



Ainda fazem parte do público-alvo: pessoas com doenças respiratórias crônicas, diabetes, imunossupressão, doenças cardíacas crônicas, doenças renais crônicas, obesos, transplantados, doença neurológica crônica e portadores de trissomias.

Publicidade

A SMS informou que excepcionalmente nesta terça, dia 15, não haverá vacinação contra covid-19 ou Influenza nas Unidades de Saúde.