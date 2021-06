Força-tarefa fechou o balanço do último fim de semana em VR - Divulgação

Força-tarefa fechou o balanço do último fim de semana em VRDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:16

Volta Redonda - A força-tarefa que fiscaliza as medidas restritivas durante a pandemia de covid-19 em Volta Redonda divulgou o balanço das ações realizadas no último fim de semana. Segundo as informações, foi feita a dispersão de jovens em dois bairros, além de autuações e notificações de estabelecimentos comerciais.

De acordo com o relatório, no total, os agentes percorreram 18 bairros e fiscalizaram aproximadamente 60 comércios entre a sexta-feira, dia 11 e o domingo, dia 13.

Na sexta-feira, a força-tarefa dispersou grupos de jovens que estavam promovendo aglomerações em praças da Morada da Colina e do bairro Voldac. No mesmo dia, os agentes da secretaria de Fazenda (SMF) autuaram um bar no Vila Americana. Foram fiscalizados 20 estabelecimentos e percorridos também os bairros Candelária, Retiro, São Luís, Três Poços, Voldac e Colina.

Já no sábado, dia 12, foram registrados dois autos de infração, no Santo Agostinho e Colina, e duas notificações. Ainda segundo os dados, 21 estabelecimentos foram fiscalizados, com vistorias realizadas nos bairros Niterói, Retiro, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, Jardim Amália, Morada da Colina, Santo Agostinho, São Geraldo e Colina.

No domingo, dia 13, a força-tarefa contabilizou 20 estabelecimentos fiscalizados nos bairros Santa Cruz, Vila Brasília, Belmonte, São Geraldo, Centro, Monte Castelo e Colina.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, explicou que a força-tarefa elaborou um planejamento para inibir as aglomerações, principalmente na Praça da Colina, para onde muitos jovens seguem após o fechamento de bares e restaurantes em outros bairros. Uma equipe da GMVR fica baseada no local de sexta a domingo.

“Na maioria dos casos, encontramos o pessoal respeitando o decreto. Seguindo nosso planejamento para este fim de semana de Dia dos Namorados, conseguimos controlar o público da praça e dispersar a partir do horário definido em decreto”, afirmou o comandante.

Além de profissionais da GMVR e da SMF, a força-tarefa conta com equipes da Vigilância Sanitária e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.