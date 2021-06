Voltaço venceu, por 2 a 1, o Botafogo-PB - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 21:45

Volta Redonda - O Voltaço venceu neste domingo, dia 13, o Botafogo-PB no Almeidão, por 2 a 1. Os gols foram de MV e Emerson Jr., com o resultado, o Volta Redonda emplacou a segunda vitória seguida na Série C do Campeonato Brasileiro.

Agora o Esquadrão de Aço assume a liderança provisória do grupo A, com seis pontos ganhos. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Paysandu-PA, sábado, dia 19, às 17h, no estádio da Curuzu.

O jogo

Melhor nos primeiros 45 minutos, o Volta Redonda criou as melhores chances de gol, mas acabou parando em duas grandes defesas de Rhuan. Na primeira, Emerson Jr. deu um belo lançamento para MV, que bateu de primeira, para grande defesa do goleiro adversário. Já na segunda, Luciano Naninho encontrou Júlio Amorim na área, que chegou batendo na saída do Rhuan, que esticou o pé e fez a defesa.

Na volta do intervalo, a pressão tricolor seguiu e o gol saiu aos sete minutos. Luciano Naninho deu um belo lançamento para MV, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar no Almeidão. Atrás no placar, os donos da casa saíram em busca do empate e igualaram o marcador aos 17 minutos, com Maurinho.

Porém, a reação dos donos da casa parou por aí, porque foi o Esquadrão de Aço que voltou a marcar. Natan descolou belo lançamento para Emerson Jr. que bateu na saída do goleiro para recolocar o Voltaço em vantagem no placar e assegurar a segunda vitória seguida do Volta Redonda na competição.