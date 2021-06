Feira de adoção de animais realizada em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:34

Volta Redonda - Cães e gatos ganharam novos lares através do espaço de adoção “Família Animal” realizado no domingo, dia 13, na Rua 21, na Vila Santa Cecília (próximo ao Escritório Central), em Volta Redonda. No total, quatro cachorros e dez gatos foram adotados. O evento, o primeiro de 2021, foi promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Os bichos que participaram da campanha eram provenientes de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos e também os resgatados nas ruas, que se encontravam sob a tutela de protetores independentes ou ONG de proteção animal.

As pessoas que adotaram tiveram que apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, era necessário ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Segundo a SMMA, os cães colocados para adoção foram castrados e os felinos, todos filhotes, tiveram castração garantida pela Prefeitura. O tutor deve apresentar cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ. O agendamento deve ser feito pelo telefone 3339-4555.

A previsão é que as feiras de adoção da SMMA ocorram mensalmente a partir de agora. Antes, os eventos estavam suspensos por causa das medidas restritivas da covid-19.

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção. Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3350-7123 ou na sede da SMMA, na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta.