Material apreendido no Morro da Conquista em VRDivulgação/ PM

Publicado 14/06/2021 18:13 | Atualizado 14/06/2021 18:16

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam um menor e prenderam dois suspeitos de tráficos de drogas nesta segunda-feira, dia 14. A ação aconteceu no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Durante patrulhamento na localidade, os policiais perceberam a movimentação dos três suspeitos perto do escadão que dá acesso a caixa d'água. A abordagem foi feita e com eles estavam duas mochilas com o seguinte material: 527 sacolés de cocaína, 100 pinos de cocaína, 67 trouxinhas de maconha, 21 frascos de loló, 21 pedras de cracks e R$ 36 reais em espécie.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Volta Redonda, a 93ª DP.