Neto Colucci exalta atuação do Voltaço e vê equipe em grande evoluçãoDivulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:04

Volta Redonda - O Voltaço visitou o Botafogo-PB pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e venceu os donos da casa por 2 a 1, em partida disputada no domingo, dia 13, no estádio Almeidão.

De acordo com o técnico Neto Colucci a equipe teve domínio durante todo o confronto. Controle este que o comandante associou a grande evolução que a equipe vem demonstrando nas últimas duas partidas.

“Conseguimos controlar o jogo desde início, buscando as ações ofensivas, tendo a posse da bola e não sofrendo riscos, apesar de ter tomado um gol em um lance isolado, que foi um chute de fora da área, que desviou na defesa e matou o Vinícius. Apesar do empate, não nos abatemos, continuamos jogando, buscamos esta importante vitória, que nos coloca na liderança do grupo, e isso é importante porque dá uma maturidade para a equipe. Estamos mostrando uma grande evolução nestas duas últimas partidas, claro que ainda precisamos melhorar em alguns fatores, seguir evoluindo para chegar forte lá na frente e brigar por este acesso que é tão importante”, disse.

O próximo desafio do Esquadrão de Aço será o Paysandu, no sábado, dia 19, às 17h, no estádio da Curuzu.

“Agora é se concentrar, descansar bastante e amanhã (terça-feira) já começar a trabalhar forte porque teremos um jogo muito complicado pela frente. O Paysandu vem de vitória, se reabilitando na competição, respeitamos demais o adversário, mas chegamos com força, confiantes por conta das duas últimas vitórias, e espero que possamos fazer uma grande partida, manter o nível de atuação e sair com os três pontos”, projetou.

O comandante tricolor ainda aproveitou para mandar um recado aos funcionários e atletas do clube.

“Aproveitar para parabenizar todo o staff do Volta Redonda, desde a portaria, o Rafael que trabalha no CT, os funcionários da sede, toda a comissão, que estão se dedicando ao máximo para dar o melhor aos jogadores. E também aos atletas, que compraram a ideia e estão firme nesta competição. A maneira que eles reagiram após a derrota que tivemos na estreia foi muito importante, mostrando um poder de reação muito grande, aprendendo com os erros e trabalhando muito forte para reverter a situação”, afirmou.