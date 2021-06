Apreensão de material do tráfico no bairro Jardim Belmonte em VR - Divulgação/ Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 19:37 | Atualizado 14/06/2021 19:43

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de farto material do tráfico de drogas nesta segunda-feira, dia 14, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Na ação, cinco suspeitos foram presos.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram ao endereço após receberem informações de que homens armados estariam fazendo a endolação dos entorpecentes. No local, a PM montou o cerco, onde houve correria dos suspeitos e disparos de arma de fogo contra os policiais que não revidaram, para não colocar em risco a vida de terceiros, por conta da grande quantidade de residências no local.

Ainda segundo a PM, os suspeitos correram para outras casas, onde foi possível localizar o seguinte material que estava escondido em três residências: 2.708 pinos de cocaína, 542 pedaços de maconha, 02 tabletes de maconha com aproximadamente 1kg cada, uma granada, duas pistolas com carregadores, 29 munições, uma balança, cinco rádios transmissores, três aparelhos celulares.

De acordo com a PM, na primeira casa foram encontrados: 1.930 pinos de cocaína R$15,00; 380 pedaços de maconha R$30,00; 01 pistola cal. 9mm; 01 carregador cal. 9mm; 14 munições intactas cal. 9mm; 02 tabletes de maconha com aproximadamente 1kg cada; 01 balança de precisão; 01 rádio transmissor; 02 bases carregadoras.

Já na segunda casa, o material apreendido foi o seguinte: 01 granada; 599 pinos de cocaína R$05,00; 100 pinos de cocaína R$10,00; 20 pinos de cocaína R$100,00; 40 pedaços de maconha R$10,00; 14 pedaços de maconha R$30,00; 08 pedaços de maconha R$50,00; 04 pedaços de maconha R$100,00.

E na terceira casa, os policiais encontrara: 01 pistola cal. 9mm; 01 carregador; 15 munições intactas cal. 9mm; 40 pedaços de maconha R$05,00; 30 pedaços de maconha R$10,00; 20 pedaços de maconha R$20,00; 03 pedaços de maconha R$50,00; 03 pedaços de maconha R$100,00; 50 pinos de cocaína R$05,00; 02 pinos de cocaína R$15,00; 05 pinos de cocaína R$50,00; 02 pinos de cocaína R$100,00; 03 aparelhos celulares; 04 rádios transmissores.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram levados para a 93ª DP (Delegacia de Polícia) para registro de ocorrência.