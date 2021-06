VR vacina contra Covid-19 mais de 2,3 mil pessoas acima de 56 anos sem comorbidades - Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:07

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que 2.350 moradores, com idades entre 56 e 57 anos, receberam a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta terça-feira, dia 15. A vacinação aconteceu no sistema drive-thru, na Ilha São João, das 8h às 16h. No início desta semana, 2.317 pessoas de 58 e 59 anos foram vacinadas.

Também no drive-thru desta terça, a SMS intensificou a vacinação contra a Influenza (gripe), 770 pessoas foram imunizadas. O balanço da imunização foi divulgado nesta tarde.

Um dos vacinados foi Antônio Reginaldo, de 56 anos, que disse estar aliviado ao receber a primeira dose da vacina contra a doença. “Estou me sentindo aliviado e mais protegido, só tenho a agradecer”, disse.

O morador de Volta Redonda Adriano, de 56 anos, elogiou a organização do drive-thru e o atendimento recebido. “Está tudo certo, tudo organizado, parabéns”, destacou.

Uma área de vacinação foi destinada para pedestres, além das equipes volantes de imunização da secretaria de Saúde, havia grupos de estagiários dos cursos de enfermagem, odontologia, educação física e nutrição do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que ajudaram no cadastramento, acolhimento e triagem dos moradores.

Emoção e felicidade resumiram a vacinação da moradora Vilma Ferreira, de 56 anos. “Que emoção! Estou muito feliz, que Deus nos abençoe”, comentou Vilma.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, reforçou que mesmo sendo vacinada, a população deve manter o uso de máscara e a higienização das mãos.

“A vacina previne contra as formas mais graves da doença, mas não impede a contaminação pelo vírus, por isso, mesmo com a população sendo vacinada, ainda é necessário manter as medidas de prevenção como uso de máscara e higiene das mãos”, comentou.

A moradora Helaine Estrella, de 57 anos, disse que mesmo com a vacinação vai manter o uso da máscara. “Acredito na vacinação como forma de prevenção à covid-19 e vou continuar com as medidas de segurança”, disse.