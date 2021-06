Volante Emerson Jr. - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:55

Volta Redonda - O volante Emerson Jr., além de se destacar no esquema defensivo do Voltaço, também tem mostrado uma boa atuação ofensivamente. O camisa 27 marcou dois gols nas duas últimas partidas do Esquadrão de Aço nesta Série C. Sendo que o último deu a vitória para o Volta Redonda sobre o Botafogo-PB. O jogador comentou a boa fase que ele divide com toda a equipe e comissão técnica.

“Nas duas últimas partidas, é difícil até escolher quem se destacou mais, porque todos que entraram em campo foram muito bem. O time está muito focado, unido e com muita vontade de vencer. Isso está sendo refletido na nossa atuação. Estamos conseguindo impor o nosso ritmo, controlar as partidas e conquistar pontos muito importantes. O Neto, a comissão e os meus companheiros me dão confiança para jogar, tanto defensivamente, como lá na frente, porque tenho esta liberdade para atacar também, e fico muito feliz em conseguir ajudar com gols nesses últimos jogos”, disse.

De acordo com Emerson Jr, o confronto com o Paysandu-PA, marcado para sábado, dia 19, às 17h, no estádio da Curuzu, será difícil e muito equilibrado.

“O Paysandu é uma grande equipe, com certeza uma das candidatas ao acesso, e, por jogar em casa, tentará nos pressionar em busca da vitória, principalmente nos minutos iniciais de jogo. Por isso, precisamos entrar focados desde o início e manter esta concentração para não errarmos e ceder chances deles marcarem. Assim como foi diante do Botafogo-PB, quando competimos pelo controle da partida desde o início. Independentemente se o jogo for em casa ou fora, o nosso torcedor pode ter certeza que o Volta Redonda irá entrar para competir muito forte pela vitória”, afirmou.